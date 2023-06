Puțin a fost, nimic n-a mai ramas! Vacanța s-a incheiat pentru Universitatea Craiova, iar cațiva jucatorilor din cadrul lotului, bineințeles și cu excepții, au fost prezenți la reunire, la primul antrenament al verii sub comanda lui Eugen Neagoe. Multi dintre alb-albaștri, in special dintre titulari au absentat de la cantonamentul „Ilie Balaci” din Lunca Jiului din diverse cauze, in timp ce Alexandru Mitrița a fost invoit. Așadar, Vladimir Screciu nu s-a prezentat la primul antrenament al verii pentru ca a fost convocat la nationala Romaniei, pentru dubla din preliminariile Euro 2024, cu Kosovo…