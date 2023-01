Știința Bacău pregătește primul turneu din 2023. Și se gândește cum să promoveze în A1 în 2024 Cu doar doua victorii in primele șase meciuri ale Seriei de Est din cadrul Diviziei A2 la volei masculin, Știința Bacau vrea sa ridice ștacheta. Și sa-și imbunatațeasca parcursul. Cadrul este unul propice, in condițiile in care cel de-al treilea turneu al campionatului va avea loc chiar la Bacau, la finalul saptamanii viitoare. „Ne dorim […] Articolul Știința Bacau pregatește primul turneu din 2023. Și se gandește cum sa promoveze in A1 in 2024 apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

