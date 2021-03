Știi ce înălțime are Andreea Esca? Greu de crezut că măsoară.. Longeviva la pupitrul de prezentatoare a știrilor in Romania, Andreea Esca este cea mai cunoscuta jurnalista de la noi. Dupa 25 de ani la Pro TV am putea spune ca știm totul despre ea. Insa, va vine ori nu sa credeți, Esca este printre cele mai scunde vedete de televiziune de la noi. Populara știrista (48 ani) are o inaIțime de 1,62 metri, dar care nu o deranjeaza, nu a fost niciodata complexata de acest aspect caci a mizat pe proverbul, ”esențele tari se țin in sticluțe mici”. In plus, Esca s-a mandrit intotdeauna cu gena sa, cu formele sale de care se ingrijește constant la sala de sport, fiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

