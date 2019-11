Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost pusa in incurcatura la dezbaterea electorala, organizata de PSD la Palatul Parlamentului, dupa ce a fost intrebata de o jurnalista cum se calculeaza aria unui cerc. De cealalta parte, președintele Klaus Iohannis s-a amuzat pe seama greșelii facute de contracandidatul sau, insa…

- "Raza la patrat", a raspuns Viorica Dancila. Jurnalista a corectat-o, spunandu-i ca formula corecta este π inmultit cu raza la patrat. "π ori raza la patrat. Da, am dat meditatii la matematica si, credeti-ma, daca aveti timp liber sa veniti alaturi si sa vedeti cine stie matematica. Sunt inginer si…

- Viorica Dancila a fost pusa in incurcatura atunci cand a fost rugata sa spuna cum se calculeaza aria unui cerc. Intrebarea a venit in contextul in care Dancila declarase, cu o zi inainte, ca a dat meditații gratuite copiilor la matematica, la ea acasa, in apartamentul din Videle: "R² (raza la patrat,…

- In dezbaterea de doua ore jumatate in care Viorica Dancila a raspuns intrebarilor jurnalistilor, candidata PSD la prezidentiale a primit si intrebari de cultura generala, in contextul in care a dezvaluit ca si ea a dat meditatii copiilor, fara a cere bani.

- Candidatul PSD la președinția Romaniei, Viorica Dancila, a declarat luni ca dat meditatii gratuite la matematica, pe vremea cand era profesoara. “Am dat meditatii, dar copiilor unor prieteni, la matematica, dar niciodata ca sa cer bani, din dorinta de a-mi ajuta prietenii, de a ajuta copiii prietenilor…

- Candidatul PMP la presedintia Romaniei, Theodor Paleologu, considera ca doi dintre contracandidatii sai – Klaus Iohannis si Viorica Dancila – ”sunt simboluri ale esecului invatamantului romanesc”, el facand aceasta afirmatie in legatura cu faptul ca ambii au predat elevilor.”Atat domnul Iohannis,…

- „Antitalent", primul show ce contureaza conceptul de antivedeta, a avut premiera pe 20 octombrie. In prima editie, Viorica Dancila a facut schimb de roluri cu Angela Merkel timp de o saptamana, intr-o parodie prezentata de Irene Boclinca si George Tanase. Viorica Dancila a plecat in Berlin, iar Angela…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat, duminica, la Focsani, ca Dan Nica, propus de PSD pentru functia de comisar european, nu va ajunge niciodata sa preia acest post pentru ca are "mari probleme de integritate". "Nominalizarile facute pana acum de Viorica Dancila nu voi fi…