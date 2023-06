Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse, locul 157 WTA, a ratat calificarea pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 250 de la Nottingham. CITESTE SI Al-Ettifaq, din Arabia Saudita, i-a facut oferta antrenorului Steven Gerrard 15:26 1 Deși nu face aproape nimic pentru sport, Nicușor Dan se lauda cu realizarile…

- Tehnicianul englez Steven Gerrard ia in calcul o oferta pentru a deveni antrenor al clubului saudit Al-Ettifaq. CITESTE SI Deși nu face aproape nimic pentru sport, Nicușor Dan se lauda cu realizarile altra: Bucureștiul a devenit un punct important pe harta marilor intreceri sportive 14:41 34…

- Cosmin Contra (47 de ani), acum antrenor la Damac, in Arabia Saudita, este invitatul urmatoarei ediții a podcastului „Profu' de Sport”, care va fi difuzata in aceasta seara, la ora 19:00. Este al patrulea episod din seria speciala filmata in zona Golfului, dupa cele cu Mirel Radoi, Marius Șumudica și…

- Mirel Radoi a fost demis din functia de antrenor al echipei saudite Al-Tai, a anuntat clubul, miercuri seara, pe Twitter. Anunțul a venit la o zi dupa ce „Cavalerii Nordului“ au pierdut acasa meciul cu formatia Al-Nassr , echipa lui Cristiano Ronaldo, scor 0-2. Fostul selectioner al nationalei Romaniei…

- Formatia Al Raed, antrenata de Marius Sumudica, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Damac, pregatita de Cosmin Contra, in etapa a 27-a a campionatului Arabiei Saudite. Golurile au fost marcate de Berkaoui (10, 85), Fouzair (20, 60 -penalti, 90+4). In clasament, Al Raed este pe…

- Alexandru Mitrita a marcat un gol superb in duelul romanilor din Arabia Saudita, Mirel Radoi si Marius Sumudica. Internationalul roman a deschis scorul in partida de campionat dintre Al-Tai si Al Raed. Marius Sumudica si Mirel Radoi se duelat din nou, insa de data aceasta in Arabia Saudita. Cei doi…

- Steven Gerrard (42 de ani) i-a infuriat pe fanii lui Celtic, in timpul unui meci al legendelor disputat pe Anfield sambata dupa-amiaza. Evident, fostul antrenor al lui Rangers a imbracat tricoul lui Liverpool. Totul a plecat de la un penalty transformat de Gerrard in minutul 38, Skrtel fiind faultat…

- Damac, echipa antrenata de romanul Cosmin Contra (47 de ani), a obținut a doua victorie consecutiva in Arabia Saudita, 1-0 cu Al Batin. Schimbarea de antrenor, angajarea lui Cosmin Contra, pare sa fi fost șocul de care aveau nevoie jucatorii lui Damac. Numit antrenor principal la Damac pe 7 martie,…