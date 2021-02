Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul acuzarii lui Donald Trump se bazeaza pe ”fapte concrete și solide”, a declarat marți senatorul democrat Jamie Raskin, difuzând un montaj video la deschiderea procesului fostului președinte, relateaza AFP. Alesul, fost profesor în drept, a promis ca va evita „lecțiile…

- Procesul lui Donald Trump va începe marți în Senatul american, democrații-procurori care îl acuza pe fostul președinte de ”incitarea la insurecție” urmând sa deschida judecarea acestuia rememorând detaliile teribile ale atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie,…

- Vicepresedintele american în exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de învestire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, în contextul în care presedintele în exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este…

- • Congresul a ratificat victoria presedintelui ales Joe Biden • Morti si zeci de arestari • A fost instituita stare de urgenta • Donald Trump promite o tranzitie „ordonata” a puterii pe 20 ianuarie Congresul SUA s-a intrunit miercuri pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidentiale. Mii de sustinatori…

- Membri ai guvernului american au analizat posibilitatea inlaturarii de la putere a lui Donald Trump dupa lovitura in forta a partizanilor sai in Congres, au raportat miercuri seara mai multe media, noteaza AFP. Discutiile s-au centrat asupra celui de-al 25-lea amendament la Constitutia…

- Donald Trump vorbește acum participanților la mitingul „Marșul pentru a salva America” de la Washington, cu mai puțin de o ora înainte ca Congresul sa se întruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, potrivit The Guardian.Președintele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele care vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.