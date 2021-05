Stellantis va dezvolta trei crossovere mici, Jeep, Fiat și Alfa Romeo, în Polonia Stellantis, compania formata din fuziunea PSA cu Fiat-Chrysler (FCA), a aprobat intrarea in producție a trei noi crossovere cu dimensiuni reduse la uzina poloneza din Tychy Primul model care va intra in producție va fi un Jeep, in noiembrie 2022, urmat de un model Fiat in aprilie 2023. Ulterior, deși nu este cunoscuta inca data, va fi asamblat și un Alfa Romeo. Conform Automotive News , cele trei modele vor avea la baza platforma modulara compacta (CMP) a fostului grup PSA, deja utilizata pentru Peugeot 208 și 2008, Opel Corsa și Mokka, Citroen C4 și DS3 Crossback. Modelele vor utiliza motoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

