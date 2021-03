Stiri pe aceeasi tema

- Acum un an am deschis o noua etapa din viața mea in ceea ce privește activitatea politica – am decis, alaturi de colegii Emil Popescu și Adrian Simion, sa ma alatur echipei USR Alba. Și chiar nu regret deloc. Pentru ca, deși nu a fost o decizie ușoara, timpul a aratat ca a fost o decizie corecta. Tot…

- Un nou divorț are loc in lumea fotbalului. Un cuplu tanar a decis sa se desparta dupa doar trei ani de mariaj. Despre cine este vorba? Divorț in lumea fotbalului Cuplul format din Steliano Filip și Bianca Marina au decis sa se desparta. Vestea vine dupa doar trei ani de mariaj. Fotbalistul s-a casatorit…

- Atacantul Catalin Tira (26 de ani) s-a despartit in aceasta iarna de Rapid Bucuresti, dar și-a gasit imediat angajament. Cautat si de cateva formatii din tara, din primele doua eșaloane competiționale, Catalin Țira a ales, in cele din urma, sa isi continue cariera in strainatate. Fotbalistul a semnat…

- Irinel Columbeanu a avut o viața de poveste, pana ce destinul l-a lovit in plin și i-a luat tot ce ar fi putut pierde in viața: avere, familie și celebritate. Abia acum, la ani buni de la divorțul de Monica Gabor, un interviu halucinant elucideaza misterul custodiei micuței Irinuca. Cei doi nu s-au…

- Intr-o perioada plina de desparțiri și divorțuri, ei sunt cireașa de pe tort. Liliana Ștefan și Dan Bittman și-au spus adio dupa 25 de ani de relație! Ce anunț a facut fosta iubita, dupa ce solistul trupei ”Holograf” a confirmat desparțirea? Cei doi nu mai locuiesc impreuna de un an!

- Catalin Crișan a fost invitat, miercuri, in platoul emisiunii „Vorbește lumea”. Artistul a avut-o alaturi pe fiica lui Daria, de 20 de ani. Tanara este de o frumusețe rara. Dupa ce o perioada in care a imbrațișat cariera de model și de artist, Daria se bucura acum de anii frumoși... The post Ce frumoasa…

- Connect-R este un tata de fata mandru, dar nu poate renunța la vicii nici in fața copilului. Artistul nu s-a mai putut abține și a dat iama in țigari. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe cantareț in timpul cumparaturilor cu fiica lui.