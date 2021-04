Stiri pe aceeasi tema

- Telespectatorii „Showbiz Report” au avut parte de o surpriza de proporții in aceasta dupa-amiaza. Fanii emisiunii au avut ocazia sa-i cunoasca pe verișorii Nataliei Mateuț, dar și amanunte neștiute despre celebra familie. Iata cum era frumoasa prezentatoare de la Antena Stars in copilarie!

- Se numara printre cele mai frumoase și iubite artiste de la noi, insa puțini sunt ce care știu cine este, de fapt, Iuliana Beregoi. Indragita cantareața care face furori printre adolescenți a debutat in muzica la varsta de 12 ani și se bucura de un succes colosal. Detalii neștiute din viața Iulianei…

- Randi este unul dintre cei mai apreciați artiști, devenindcunoscut in urma cu mulți ani, cand a cantat alaturi de Marius Moga.Interpretul a acordat un interviu și a facut declarații neașteptate, intr-unpostcad realizat recent. „Pana la 21 de ani am facut pian. Am intrat la Conservator.Nu aveam alta…

- Radu Valcan și Adela Popescu sunt unul dintre cele mai longevive cupluri și iubite de fani. Relația lor a inceput in urma cu mai bine de 10 ani. S-au cunoscut pe vremea cand amandoi se aflau pe platourile de filmare la telenovela ”Iubire si onoare”. De atunci relația lor a evoluat in ceea ce este […]…

- Femeile sunt innebunite dupa Robert Popescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, insa el e in continuare singur. In direct la Showbiz Report, el a marturisit ca a suferit din dragoste, iar acum e in proces de vindecare.

- Lidia Buble face dezvaluiri incendiare despre Razvan Simion. Frumoasa artista recunoaște ca celebrul prezentator TV a fost marea ei dragoste. Indragita cantareața, detalii neștiute din relația cu omul de televiziune

- Maximilian Toader implinește astazi frumoasa varsta de 24 de ani. Cu aceasta ocazie deosebita, fiul lui Marcel Toader a fost invitat la Star Matinal. Tanarul a facut mai multe declarații emoționante la Antena Stars, printre ele aflandu-se și cateva despre iubita lui. Este el pregatit de insuratoare?…

- Oana Roman a oferit detalii neștiute despre starea de sanatate a Cameliei Mitoșeru. Vedeta a vorbit la Antena Stars despre cea mai grea perioada prin care trece Mihai și mama sa in aceste momente.