Stiri pe aceeasi tema

- "Salut deschiderea reprezentantilor sistemului judiciar de a participa la aceasta discutie. Au fost chestiuni concrete pe care le-am abordat. Sunt recunoscute anumite probleme care exista in legislatie si care trebuie, as pune eu, grabnic corectate. In cadrul acestei formule, intr-un dialog absolut…

- Ministrul Muncii și cel al Justiției au discutat astazi despre pensionarea anticipata a magistraților. Iar Raluca Turcan și Stelian Ion au și anunțat concluziile la care au ajuns pe acest subiect extrem controversat.

- Raluca Turcan, ministrul muncii, a spus marți seara la Digi24 ca „la privat nu poți sa interzici cumularea pensiei cu salariul” și a explicat cum vor fi convinși bugetarii sa renunțe la astfel de practici. „In momentul cand se interzice cumulul pensie-salariu la stat, practic, un numar important de…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a solicitat, joi, Consiliului Superior al Magistraturii sa ia o pozitie privind apararea independentei sistemului judiciar in legatura cu suspiciunile aparute in perceptia publica conform carora a lipsit o ancheta efectiva in dosarul "10 august". "Am o…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a solicitat, joi, Consiliului Superior al Magistraturii sa ia o pozitie privind apararea independentei sistemului judiciar in legatura cu suspiciunile aparute in perceptia publica conform carora a lipsit o ancheta efectiva in dosarul "10 august", relateaza Agerpres.…

- Premierul Florin Cițu este de acord cu proiectul de lege pregatit de ministerul muncii prin care se propune interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat pe care l-a catalogat drept ”foarte bun”, informeaza News.ro.Florin Cațu a precizat, miercuri, ca i se pare normal sa se interzica cumulul…

- Salariul nu se va mai putea cumula cu pensia in sistemul bugetar, iar sporurile nu vor mai constitui motiv de atracție pentru angajatul la stat. Guvernul vrea sa faca din aceste principii litera de lege in cel mult un an, spune ministrul Muncii, Raluca Turcan.

- Salariul nu se va mai putea cumula cu pensia in sistemul bugetar, iar sporurile nu vor mai constitui motiv de atracție pentru angajatul la stat. Guvernul vrea sa faca din aceste principii litera de lege in cel mult un an, spune ministrul Muncii, Raluca Țurcan.