- Ministerul Justitiei a transmis, vineri, Consiliului Superior al Magistraturii spre avizare propunerile sale de modificare si completare a legilor justitiei. DOCUMENTUL poate fi consultat AICI ”Astazi, 26 martie 2021, la ora 15:30, Ministerul Justitiei a transmis Consiliului Superior…

- Cei 1.000 de magistrați solicita parlamentarilor, printr-un memoriu, sa nu voteze proiectul de lege prin care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) incuviințeaza trimiterea in judecata a judecatorilor și procurorilor. „Condiționarea trimiterii in judecata a judecatorilor si a procurorilor, pentru…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a sesizat, vineri, Inspectia Judiciara pentru a verifica daca declaratiile ministrul Justitiei, Stelian Ion, privind preluarea unor dosare "cu japca" au fost de natura sa afecteze independenta procurorilor. Potrivit unui…

- Pentru prima data in istoria sa, CSM, prin secția de judecatori, lanseaza un atac extrem de violent la adresa ministrului Justiției, Stelian Ion, dupa comportamentul politicianului USR-PLUS la adresa justiției. Judecatorii din CSM il acuza pe Stelian Ion ca "sfideaza cadrul constitutional…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat, vineri dimineața, ca a asemnat și a trimis la Guvern proiectul care prevede desființarea SIIJ, in ciuda avizului negativ dat de CSM. „In aceasta dimineața, am semnat și am trimis catre Guvernul Romaniei propunerea de proiect pentru desființarea SIIJ. Dupa…

- Ministerul Justitiei a anuntat ca, incepand de ieri si pana pe 21 februarie, vor fi organizate consultari scrise si intalniri in legatura cu noile proiecte de modificare a legilor justitiei. Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES vor avea loc consultari scrise si intalniri in cadrul dezbaterii…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii un proiect de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), in vederea obtinerii unui aviz din partea acestei institutii, anunța AGERPRES. "Inca de la preluarea…