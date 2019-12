Stelian Dolha, la un pas de scaunul de prefect al județului Bistrița-Năsăud Stelian Dolha, prim-vicepreședinte al PNL Bistrița-Nasaud, va fi noul prefect al județului Bistrița-Nasaud. Potrivit surselor Gazeta de Bistrița, acesta s-ar afla in drum spre București pentru a primi instruirea necesara. Numirea oficiala va avea loc in ședința Guverului de marți, programata pentru ora 15.00. Stelian Dolha va lua locul lui prefectului Ovidiu Frenț. Stelian Dolha a deținut funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Nasaud (iunie – decembrie 2012), apoi deputat din partea PNL ( decembrie 2012 – decembrie 2016), iar la alegerile locale din 2016 a candidat pentru fotoliul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, fost ministru al Apararii Naționale, și-a depus, marți, demisia din funcție: "Am demnitate și onoare. (...) Atunci cand se schimba un guvern, așa e normal". Mircea Dușa a declarat, corespondentului Mediafax, ca marți a trimis la București demisia sa din funcție.

- DECIZIE… Conform unor surse, in cursul zilei de astazi sau cel mai tarziu luni, in cadrul unei sedinte de Guvern, ar urma sa fie numit ca prefect de Vaslui liberalul Marius Arcaleanu. Este numirea anuntata de ziarul nostru, in premiera, inca de acum trei saptamani, insa faptul ca s-a tot tergiversat…

- Un barbat din județul Cluj, aflat la volanul unei autoutilitare, a fost ranit ușor intr-un accident petrecut, joi, pe DN 17, in localitatea Beclean, provocat chiar de el, pe fondul neatenției. Un barbat din județul Cluj, aflat la volanul unui microbuz, a produs un accident de circulație, joi, in jurul…

- Senatorul PMP Cristian Lungu a spus, vineri, ca a fost externat din spital și e în convalescența. „Am fost externat joi din spital și sunt destul de slabit. Probabil voi participa la votul de validare al noului Guvern în Parlament, înca nu știu cum voi ajunge pâna…

- Senatorul PMP care a fost dus cu ambulanța in Parlament pentru a vota moțiunea de cenzura a fost externat dupa operație. El spune ca va incerca sa fie prezent și la votul de validare a noului Guvern, dar inca nu știe cum va ajunge in București.Senatorul PMP, Cristian Lungu, care a fost supus…

- Dorin Chirtoaca este candidatul Partidului Liberal la functia de primar al capitalei. Liberalul are 41 de ani. In anul 2001, a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si Colegiul Juridic Franco-Roman de Studii Europene, Universitatea Paris I Pantheon - Sorbonne, transmite IPN.

- Klaus Iohannis a plecat de la Cluj-Napoca, dupa vizita ”semi electorala” pe care a facut-o, la bordul unui avion privat neinregistrat in Romania. Șeful statului s-a grabit la București, unde a facut o declarație de presa, cerand demisia șefului DIICOT, Felix Banila. Declarația de presa a durat…

- Dr. Ioan Martin a fost numit, in 4 septembrie, director executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba, prin Ordin al Autoritații Naționale Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), ca urmare a incetarii aplicabilitații Ordinului prin care Dr. Daniela…