- Recent, a fost intrebat de fani vizavi de fosta lui sotie si a avut numai cuvinte de lauda si apreciere la adresa. ei. „Ne vom ajuta mereu, ramanem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personala. Astfel ca aceasta este singura data cand vom spune ceva despre…

- Insa in evidența a ieșit ținuta artistului, una relaxata și in valoare de mii de euro. Fuego a ales sa poarte un hanorac negru al brandului ”Calvin Klein” , asortat cu incalțari de la celebru brand ”Balengiaga” și o geanta marca Louis Vuitton. Outfit-ul ales de Fuego depașește suma de doua mii de…

- Spre surprinderea tuturor, marea iubire a lui Pepe nu a fost nici Oana Zavoranu, dar nici Raluca Pastrama, femeia de care tocmai a divorțat. Cui a aparținut, de fapt, inima cantarețului. Cine a fost, de fapt, marea iubire a lui Pepe Potrivit unor informații legate de iubirile din trecut ale lui Pepe,…

- Anthony Perkins, cunoscut mai ales pentru rolul lui Norman Bates in Psihologia lui Alfred Hitchcock, a avut doar relatii cu barbati pana cand si-a intalnit sotia, pe Berinthia Berenson, la 40 de ani.

- Mihai Traistariu pare sa-și caute marea iubire. Artistul a descris pe contul sau de Instagram cum ar trebui sa fie persoana ideala pentru el. Acesta s-a gandit și la o soluție sa o gaseasca. Ajuns la 40 de ani, Mihai Traistariu este un barbat singur, in cautarea marii iubiri. Satul sa inceapa relații,…

- Rita Brailescu este o pensionara ieșita din comun, care reușește sa atraga privirile tuturor cu modul in care arata, dar și cu energia debordanta de care da dovada. „De un deceniu ma ocup de Catalin Scarlatescu. Avem o relație speciala”, a dezvaluit concurenta in varsta de 67 de ani. Citeste…

- Catalin Scarlatescu a fost pus fața in fața cu „dragostea vieții lui”, in platoul „Chefi la cuțite”. Juratul le-a prezentat colegilor sai femeia care i-a furat inima, in urma cu mulți ani de zile.

- Daca imaginile ajunse virale nu ar fi de ras, sigur ar fi de plans. O femeie din Alba Iulia a capatat bronzul perfect, dupa ce a renunțat la haine in cimitirul din oraș. Tanara s-a așezat direct pe morminte.