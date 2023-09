”Stejarii” s-au cam ofilit. Irlanda-România, 82-8 Nationala de rugby a Romaniei a debutat, sambata, cu o infrangere dura la Cupa Mondiala de rugby, scor 8-82 cu Irlanda, la Bordeaux. Echipa Irlandei este liderul mondial. Pe Stade de Bordeaux, pentru Stejari a punctat Rupanu – eseu ‘3 si lovitura de pedeapsa ’21. Irlandezii au obtinut victoria cu punctele reusite de: Eseuri – Jamison Gibson-Park (5′), Hugo Keenan (13′), Tadhg Beirne (17′), Bundee Aki (34′, 75′), Johnny Sexton (40′, 62′), Rob Herring (45′), Peter O’Mahony (50′, 70′), Joe McCarthy (67′) Transformari – Johnny Sexton (6′, 13′, 36′, 40′, 46′, 51′, 63′), Jack Crowley (68′, 72′, 75′)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

