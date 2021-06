Stejarii revin: România joacă rugby cu Argentina, pe stadionul Arcul de Triumf Romania – Argentina reprezinta primul meci test World Rugby al lunii iulie și se va juca pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Partida are loc pe 3 iulie, ora 21:00 și va fi transmisa in direct pe TVR 1. Stejarii se intorc astfel acasa, dupa trei ani, ultimul meci disputat aici fiind in 2017, partida cu Tonga, dupa care stadionul a intrat in proces de reconstrucție. Acest meci internațional dintre Romania și Argentina inseamna practic inaugurarea oficiala a noului stadion Arcul de Triumf. Romania și Argentina se intalnesc la București dupa 29 de ani, ultimul meci disputat aici fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

