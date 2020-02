Continua lucrarile de toaletare si corectie a arborilor, in municipiul Constanta

Lucrarile de toaletare si corectie a arborilor in municipiul Constanta continua si in luna februarie, transmite Primaria Constanta.In aceste zile, echipele Serviciului Gestionare Spatii Verzi actioneaza in zona centrala si la Far.Multe dintre… [citeste mai departe]