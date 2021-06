Stiri pe aceeasi tema

- Fanii show-ului culinar trebuie sa fie pe faza pentru marea finala. Live Stream Online finala Chefi la Cuțite pe Antena 1, marți 15 iunie. In acest sezon, este pentru prima data cand finala se intinde pe parcursul a doua zile, pe 15 și 16 iunie. Ora de start a emisiunii este 20.30, iar concurenții aflați…

- In aceasta seara, de la ora 20:30, va avea loc semifinala Chefi la Cuțite. Emisiunea poate fi urmarita live pe Antena Play . Noua concurenți se lupta in semifinala show-ului culinar de la Antena 1. Trei dintre ei se vor califica in Marea Finala și doar unul va pleca acasa cu trofeul și premiul in valoare…

- S-au aflat semifinaliștii de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. In ediția din 13 iunie s-au aflat numele celor care vor lupta in penultima proba pentru un loc in marea finala. Din pacate, doi concurenți din echipa verde a lui Sorin Bontea au fost eliminați. Primii semifinaliști ai sezonul 9 de la „Chefi…

- In semifinala "Chefi la cutite" au intrat in mod automat cei trei concurenti din echipa mov, dupa ce au castigat ultimul battle din sezonul 9.Apoi, duelul a decis si cine sunt ceilalti semifinalisti.Astfel, in semifinala "Chefi la cutite" 2021 ii vom vedea pe Alexandru Baditoaia cutitul de aur al lui…

- Show-ul „Chefi la cuțite” 2021 este aproape de final și in curand se vor desfașura semifinalele. Astfel ca cei mai buni concurenți vor lupta in bucataria de la Antena 1, pentru a demonstra ca sunt cei mai buni și merita trofeul.UPDATE 11 mai: Mai sunt doar cateva zile pana la marea finala „Chefi la…

- Marea finala Chefi la cuțite, de la Antena 1, se apropie cu pași repezi, iar fanii sunt nerabdatori sa afle cine va fi marele caștigator. In cadrul sesiunii de intrebari și raspunsuri pe care a organizat-o pe contul sau de Instagram, Ștefan Borleanu a fost intrebat cine este marele caștigator al celebrului…

- Finala de la Chefi la Cuțite se apropie cu pași repezi, iar tensiunea se regasește și in ceea ce privește relațiile dintre concurenți. In aceasta seara, Narcisa Birjaru și Valentina Ionița nu s-au mai putut abține și au dat carțile pe fața. Iata care a fost marul discordiei in echipa mov, condusa de…

- In ediția 38 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, la duel au intrat toți concurenții, dupa ce banda de foc a adus un scor egal. Acesta a fost momentul in care Elena Matei s-a certat cu Ștefan Borleanu.