Steagul Roșu, 1 mai 1954 – Primele camioane românești, scoase la parada muncitorească din Brașov și București Istoria primului camion produs de catre uzina Steagul Roșu a inceput sa se scrie in 1954. Atunci, a inceput o companie romaneasca sa produca primul model, SR-101, care avea o capacitate de 4 tone. Acesta a fost realizat, in primul an de fabricație, intr-un numar de 700 de unitați. Putea fi caracterizat ca și corespunzator pentru acele vremuri. Era echipat cu un motor pe benzina. Capacitatea celor 6 cilindri dispuși in linie era de 5.560 cmc. Dezvolta o putere de 90 CP la 2.400 rpm. Puterea era transmisa la axa spate (de tip banjo – unde planul de secțiune este paralel cu axa) grație unui ambreiaj… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Istoria primului camion produs de catre o companie romaneasca a inceput sa se scrie in 1954. Atunci, uzina Steagul Roșu a inceput sa produca primul model, SR-101, care avea o capacitate de 4 tone. Acesta a fost realizat, in primul an de fabricație, intr-un numar de 700 de unitați. Putea fi caracterizat…

- Este al doilea an consecutiv in care Universitatea Transilvania din Brașov inregistreaza cel mai mare salt al unei universitați romanești in clasamentul Center for World University Ranking (CWUR). Topul include cele mai bune 2.000 de universitați din intreaga lume. In acest an, Universitatea Transilvania…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Germaniei cu scorul de 6-5 (1-2, 0-0, 3-2, 2-1), sambata, in ultimul sau meci din Grupa A a preliminariilor Campionatului European de polo pe apa masculin Under-19, in Bazinul Steaua din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Numar ridicat al cazurilor de gripa, in Romania. Peste 1.600 de cazuri de gripa clinica s-au inregistrat in ultima saptamana, fața de doar 59 de cazuri raportate saptamana anterioara. Peste 1.600 de cazuri de gripa clinica au fost raportate in ultima saptamana, a anunțat joi Institutul Național de…

- Romanii „adopta” familii carora le gatesc sau le cumpara masa de Paște, prin intermediul grupului de Facebook „Uniți pentru Ucraina”, care in prezent numara aproape 280.000 de membri, anunța europarlamentarul USR Vlad Gheorghe. ”Cu drag ma ofer sa pregatesc masa de Paște cu tot ce e tradițional la noi,…

- Cei mai buni doi șahiști ai Romaniei au primit wildcard-uri in primele etape ale turneului internațional Grand Chess Tour 2022, fondat de celebrul Garry Kasparov, informeaza Federatia Romana de Sah. Astfel, Bogdan-Daniel Deac va juca in etapa de la București, la Superbet Chess Classic Romania (3-15…

- Trei universitati din Iasi se afla in primele 30 de institutii de invatamant superior din tara in cadrul unui metaranking realizat de catre Ministerului Educatiei pentru anul 2021. Metarankingul a fost publicat la inceputul acestei luni, iar trei universitati din Iasi se afla pe locurile 5,10 si 11.…

- O noua specie de broasca testoasa, contemporana cu dinozaurii pitici din Transilvania, a fost descoperita de paleontologi pe teritoriul Geoparcului International UNESCO Tara Hategului, informeaza un comunicat al Universitatii din Bucuresti transmis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…