- Primaria Municipiului Craiova anunta ca, pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate Festivalului Internațional Shakespeare, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum din municipiu: In ziua de 26.05.2022, intre orele 18.30-22.30, se va inchide circulatia rutiera…

- CORBII MARI, se se toarna asfaltul pe calea de rulare a podului de pe DJ 701, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan The post CORBII MARI: Se toarna asfaltul pe calea de rulare a podului de pe DJ 701 first appeared on Partener TV .

- 34 de stații de tramvai situate pe traseul liniei 1 vor fi transformate in cadrul unui proiect al Primariei. Municipalitatea a semnat contractul de proiectare pentru investiția in valoare de 250.000 de lei. Aceste stații rebranduite se vor adauga celor noi care vor fi realizate pe principalele rute…

- Din primele informații, incidentul s-a petrecut in timpul manevrei trenului de marfa de la linia 4, la linia 2, din halta Diosig, atunci cand un vagon s-a rasturnat, iar alte doua au deraiat.Trenul avea in total 12 vagoane. Din fericire, acestea erau goale in momentul producerii incidentului."Pentru…

- In perioada 29 martie - 23 mai, va fi suspendat traficul rutier pe strada Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Tighina și Sfantul Gheorghe și pe strada Tighina, tronsonul cuprins intre strazile Avram Iancu și Columna.

- Magazinul Prosper de pe Calea 13 Septembrie din București a fost cuprins de flacari, marți dupa-amiaza, imaginile surprinse de la fața locului aratand cladirea mistuita de foc. Intervenția pompierilor a fost ingreunata de vantul extrem de puternic. Flacarile s-au extins cu repeziciune, iar fumul dens…

- Lucrarile care se efectueaza in zona strada Soveja bulevardul Tomis, intre City si Dacia din municipiul Constanta au dat mari batai de cap soferilor, ieri, 19 martie. Rabdarea le a fost pusa la incercare conducatorilor auto. A inceput calvarul pentru soferii care circula pe tronsonul cuprins intre intersectiile…