Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI) a dispus vineri dimineata ca cei trei operatori care asigura transportul public sa ia toate masurile necesare pentru preluarea fluxurilor de calatori prin transportul de suprafata, ca urmare a protestului spontan…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI) a dispus vineri dimineata ca cei trei operatori care asigura transportul public sa ia toate masurile necesare pentru preluarea fluxurilor de calatori prin transportul de suprafata, ca urmare a protestului…

- Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apa și canalizare in județul Prahova, a inaintat astazi, 23 martie 2021, catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, toata documentația necesara in vederea adoptarii unei decizii…

- Neplata serviciilor de transport public de persoane prestate baga operatorii publici in faliment Pentru Regiunea București – Ilfov exista trei operatori de transport public de calatori – STB SA, Ecotrans STCM Chitila și Serviciul de Transport Voluntari. Ultimii doi operatori publici se confrunta cu…

- Consilierii locali ai Municipiului Alba Iulia au votat in ședința de vineri, 26 februarie, mandatarea primarului Gabriel Pleșa (USR) sa semneze in numele si pe seama UAT Municipiul Alba Iulia, contractul dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public (AIDA-TL) și Societatea de…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, și-a delagat sarcinile viceprimarilor Stelian Bujduveanu (PNL) și Horia Tomescu (USR-PLUS). Dispoziția obținuta in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO a fost semnata in 19 februarie in ambele cazuri. Printre sarcinile trasate lui Bujduveanu se numara coordonarea…

- Primaria Capitalei a platit in mandatul Gabrielei Firea peste 60 milioane lei catre firma de transport a primariei Voluntari pentru cursele București-Ilfov, potrivit Hotnews. Intre timp instituția a strans datorii de aproape un miliard de lei catre STB.Serviciul Transport Voluntari presteaza acest serviciu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni ca Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov va putea aplica sanctiuni, dar acorda si bonificatii, pentru modul in care Societatea de Transport Bucuresti (STB) respecta timpii de parcurs, potrivit Agerpres.…