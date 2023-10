Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat abia acum. Romania ajuta masiv militar Ucraina - Romtehnica, cel mai mare exportator in Ucraina, in 2022 și 2023Romtehnica, compania de import-export a MApN, este in topul exportatorilor romani in Ucraina atat in 2022, cat și in primele cinci luni ale acestui an. In top 10, este și ROMARM,…

- Damen a transmis, vineri, precizari, printr-un comunicat de presa, in legatura cu situatia de la Santierul Mangalia. “Damen va ramane in Romania si isi va continua activitatea la Galati. Nu exista indoiala ca Legea 187/2023 este aplicabila si Damen este lipsit de controlul operational si managerial,…

- Ofițerii Serviciului Vamal, de comun cu procurorii PCCOCS anunța investigarea unei companii din Chișinau pentru contrabanda cu vin din Georgia de peste 1,5 milioane lei, destinat Statelor Unite ale Americii. Compania ar fi organizat schema de export a peste 10.000 sticle de vin, despre care a declarat…

- Olandezii de la Damen au facut vineri un anunț cu privire contractul de functionare a asocierii dintre companie si statul roman, in privința Santierului Mangalia. Mai exact, prin intermediul unui comunicat transmis vineri dimineața, Damen informeaza ca a trimis o notificare de reziliere a contractului…

- Companie de turism Bounjour Tour a anunțat faptul ca se afla in insolvența. Anunțul a fost facut pe Facebook printr-un comunicat al agenției. Firma și-a anunțat deschiderea procedurii de insolvența pe 27 iunie, dupa 4 ani de activitate, in mijlocul sezonului estival. Compania anunța ca situația fiecarui…

- Adrian Porumboiu, 72 de ani, e revoltat de faptul ca FCSB nu primit acceptul de a juca in Ghencea derby-ul cu Dinamo. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, pe „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Fostul mare arbitru…

- Un producator de bere fondat in San Francisco in 1896, care se promoveaza ca fiind "primul" producator de bere artizanala din America, iși inchide porțile.Anchor Brewing Company a anunțat ca va inceta operațiunile și va lichida afacerea, invocand anii de scadere a vanzarilor. CITESTE SI Vești…

- Hidroelectrica debuteaza la Bursa de Valori Bucuresti i n urma celui mai mare IPO din istoria burseiDe ce este importanta listarea Hidroelectrica la bursa Hidroelectrica este liderul in productia de energie electrica din Romania , cu o capacitate instalata de peste 6.400 MW si o cota de piata de aproximativ…