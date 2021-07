Statul roman scoate la vanzare prin licitatie participatia sa la combinatul Krivoi Rog din Ucraina, intrucat plateste pe an un milion de euro pentru paza si conservare, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT). Institutia a publicat in transparenta decizionala proiectul de Ordonanta care permite valorificarea activelor legate de combinatul ucrainean Krivoi Rog aflate in proprietatea Romaniei. Astfel, MEAT propune valorificarea participatiei prin licitatie, iar, in cazul in care in procedura de licitatie a fost admisa o sigura oferta, licitatia…