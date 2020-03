Scolile raman inchise pana dupa Paste. Dar se deschide Telescoala

Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat aseara ca scolile raman inchise pana dupa Paste precizand ca "in perioada de stare de urgenta scolile or sa fie inchise"."Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a scolilor, dar in perioada de stare de… [citeste mai departe]