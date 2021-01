Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe misiuni diplomatice la Bucuresti au celebrat online Ziua Culturii Nationale, cu versuri de Mihai Eminescu, de la a carui nastere se implinesc 171 de ani sau cu mesaje de sustinere a sectorului artistic in general, inforemaza Agerpres. Un mesaj personal a avut ambasadorul Germaniei…

- In ziua in care Romania celebreaza cultura naționala, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a conferit Teatrului Național din Timișoara, prin managerul sau, Ada Hausvater, ordinul Meritul Cultural in grad de comandor, acordat „pentru talentul și serviciile deosebite aduse culturii, artei, științei…

- Clujenii sarbatoresc vineri, 15 ianuarie, 171 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. La ora 18.00, cladirea Teatrului Național va fi iluminata cu imaginea poetului Mihai Eminescu.De asemenea, de la ora 10.00, in fața Teatrului a avut loc un moment aniversar pentru a marca Ziua Culturii Naționale…

- Ziua Culturii Naționale este ”o improvizatie cu iz facil”, spune Gellu Dorian, ”o tinichea de aur fals la numele poetului”, scriitorul vorbind totodata și despre datoria pe care botoșanenii o au fața de Mihai Eminescu, o datorie pe care urmașii Poetului nu doar ca o ignora, dar o și marginalizeaza sau…

- Asociatia Studentilor Crestin Ortodocsi Romani (ASCOR), filiala Targu Jiu, organizeaza maine cu prilejul Zilei Culturii Nationale, o activitate culturala, care va consta in vizionarea online a filmului „Un bulgare de huma”. „Activitatea se desfasoara cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Dr.…

- Pentru a marca Ziua Culturii Naționale, dar și comemorarea a 171 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, Ateneul Național din Iași a pregatit, in data de 15 ianuarie 2021, o serie de evenimente, atat din arealul muzicii culte, cat și al literaturii și artelor vizuale, cu acces liber pentru…

- Ziua de 15 ianuarie, aleasa ca Zi a Culturii Nationale, reprezinta data nasterii poetului Mihai Eminescu (1850-1889) The post Pe 15 ianuarie,Ziua Culturii Nationale, acces gratuit in muzeele din Dambovița first appeared on Partener TV .

- Ziua Culturii Naționale va fi marcata de Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” vineri, 15 ianuarie 2021, de la ora 10.00, prin conferința cu tema: Cultura Romana ALTFEL. Mihai Eminescu – Scriitor și inspector școlar in alt veac, susținuta de Catalina Mihalache, cercetator la Institutul de Istorie „A. D.…