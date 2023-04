Stiri pe aceeasi tema

- Statiunile turistice de pe Valea Prahovei au fost ocupate in proportie de 75% cu ocazia Sarbatorilor Pascale, anumite unitati turistice fiind la capacitate maxima (90-100%) iar altele la jumatate din capacitate (50-60%), a anuntat Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova."Traficul…

- Traficul rutier este aglomerat pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile montane. Se circula in coloana pe raza localitatii Comarnic, precum si intre statiunile Azuga si Predeal, arata Centrul Infotrafic din IGPR. Trafic intens este inregistrat si intre Timisu de Sus si Predeal,…

- Traficul rutier a fost intrerupt duminica dimineața, 26 februarie, pe Valea Prahovei, in statiunea Azuga, unde un copac cu o lungime de 15 metri a cazut peste un autoturism in care erau patru persoane, a informat ISU Prahova. Cele patru persoane au reușit sa iasa singure din mașina, iar doua dintre…

- Te-ai gandit cumva sa scapi de galagia și traficul inernal din București, sau de traficul infernal, și ai nevoie de odihna? Nu trebuie sa-ți faci planuri pentru a merge prea departe și nici sa-ți calculezi bugetul, avand in vedere prețurile de la aceasta ora. Poți sa te relaxezi mergand in locul superb…

- Potrivit IPJ Prahova, marți, la 11.30, pe DN1 – Centura de Vest a Ploieștiului traficul este normal, la Comarnic se circula in coloana de la km 110 pana la 108 pe sensul de mers Brașov-Ploiești, pe DN 1 la Sinaia, traficul rutier este normal, iar la Bușteni se circula in coloana de la km 131+800 pana…