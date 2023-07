Stațiunea Săcelu, o alternativă mai ieftină decât Litoralul Stațiunea Sacelu ramane o alternativa mult mai ieftina decat Litoralul pentru gorjeni și nu numai. Complexul Energetic Oltenia, administratorul bazinelor cu ape minerale, a decis sa mențina gratuitațile in ceea ce privește accesul in baza de tratament și de agrement de la Sacelu. Astfel, copiii sub 7 ani nu achita taxa de intrare. Turiștii sunt așteptați in acest week-end in zona de agrement Sacelu sa se relaxeze și sa beneficieze de apele minerale. Bazinele cu apa minerala au valoare terapeutica prin continutul bogat in sulf, clor, brom si iod. Bazinul 1 are o suprafața de 26 m², desi mic prin… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

