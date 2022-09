Stațiunea de schi de lux care va tăia curentul bogaților In stațiunea austriaca de schi Kitzbuhel, cei bogați vor trebui sa economiseasca energia electrica. Altfel la va fi taiata. Turismul de iarna nu va fi scutit de masurile de economisire a energiei electrice. In stațiunea de lux Kitzbuhel, in Austria, consumul de energie al celor bogați este in centrul atenției. Autoritațile vor sa ia masuri. […] The post Stațiunea de schi de lux care va taia curentul bogaților first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

