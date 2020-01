Stiri pe aceeasi tema

- Cabanierii din Ranca se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru a-i primi din nou pe turiștii care au ales sa iși petreaca Revelionul in stațiune. Daca, de Craciun, mii de turiști au ales zona montana pentru a-și petrece sarbatorile de iarna este de așteptat ca și de Anul Nou un numar la…

- O avalansa a cazut peste partiile in statiunea elvețiana Andermatt, in timp ce un alt tavalug de zapada a lovit stațiunea Angokel din Austria.Potrivit Daily Mail, doua persoane au fost transportate la spital dupa caderea avalanșei de joi dimineata.

- Turiștii care vor alege stațiunea Ranca vor beneficia incepand cu acest sezon de un cabinet medical chiar in centrul stațiunii. Cabinetul va fi deschis non-stop, iar salvatorii montani vor interveni sa acorde primul ajutor medical. Cabinetul este dotat cu toata aparatura necesara și va funcționa…

- In continuare oamenii stau la rand la vot la secția nr. 551 de la Gradinița din Baile Felix pentru a-și exprima opțiunea pentru prezindețialele din acest tur de scrutin. In stațiunea din Baile Felix voteaza atat localnicii, cat și turiștii cazați in stațiune. Numarul buletinelor de vot a fost…

- Turiștii voteaza in Sinaia, Paltiniș și Baile Felix. Potrivit datelor BEC, in Paltiniș, la ora transmiterii știrii, prezența este de 123%, potrivit Mediafax.roSecția din stațiunea Paltiniș, județul Sibiu, prezența este de 123%, dupa ce 26 de oameni, cel mai probabil turiști aflați in stațiune,…

- Turiștii și localnicii din Predeal au fost avertizați, sambata seara, prin sistemul Ro-Alert, ca un urs a fost vazut langa un hotel din stațiune. Reprezentanții ISU Brașov au declarat ca a fost transmis un mesaj prin Ro-Alert prin care este semnalata prezența unui urs. Animalul salbatic ar fi fost vazut…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, intr-o padure din Sinaia, in apropierea cabanei Piscul Cainelui, transmite MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca incendiul a izbucnit in zona cabanei Piscul Cainelui, fiind cuprinsa o suprafața de aproximativ 800 mp.…