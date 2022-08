Statistică: România are una dintre cele mai mici rate de alăptare din Europa Romania se situeaza printre tarile europene cu cea mai mica rata de alaptare, iar procentul mamelor care aleg sa isi hraneasca bebelusul exclusiv prin alaptare a continuat sa scada, in ultimii ani. Datele INSP indica o rata a alaptarii exclusive de 12,6- in Romania, care este printre cele mai mici din Europa, unde, rata medie este de 25-, iar la nivel mondial creste pana la 41-. Statisticile arata ca, la nivel national, cele mai multe femei care aleg sa alapteze sunt in regiunile Dobrogea si Moldova, iar in mediul urban procentul mamelor care alapteaza pe termen lung este considerabil mai mare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

