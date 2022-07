Stiri pe aceeasi tema

- Stationarea trotinetelor electrice in locuri interzise va fi sanctionata cu amenzi cuprinse intre 200-400 de lei, conform unui proiect de hotarare supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei, potrivit Agerpres. Proiectul de regulament vizeaza conditiile de utilizare a trotinetelor electrice…

- Amenzi de pana la 400 de lei in București. Gafa pentru care Poliția te va sancționa pe loc, conform unui proiect de hotarare supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei. Proiectul acesta vizeaza conditiile de utilizare a trotinetelor electrice inchiriate in regim self-service prin intermediul…

- Stationarea trotinetelor electrice in locuri interzise va fi sanctionata cu amenzi cuprinse intre 200-400 de lei, conform unui proiect de hotarare supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei.

- O taxa din București urmeaza sa creasca in anul 2023. Este vorba despre o majorare de la 0,5% la 2% din tariful de cazare. Noua modificare are loc de anul viitor. Un proiect de hotarare in acest sens a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei. Care sunt obiectivele urmarite prin…

- Șoferii mașinile care nu sunt inregistrate in Capitala vor achita o taxa, daca vor sa circule prin București. Conform datelor prezentate in spațiul public, ar putea fi vorba și de 5.500 de lei. Conform Antena3, prevederea apare intr-un proiect al Primariei Capitalei, care vrea sa instituie o zona cu…

- ZORLENȚU MARE – Primaria Zorlențu Mare a depus cinci proiecte prin care vrea condiții mai ceva ca la oraș! Conform primarului Marius Ișfan, doua dintre proiectele depuse pe programul derulat de Ministerul Dezvoltarii țintesc strazile comunei, unul are in obiectiv drumurile vicinale, unul urmarește introducerea…

- Gratuitate pentru cetațenii ucraineni, la Centrul Multifuncțional Pitești! Proiectul prin care cetațenii ucraineni beneficiaza de gratuitate la concertele Filarmonicii Pitești și la proiecțiile Cinematografului „București”, in limita locurilor disponibile, in perioada urmatoare, a fost aprobat in ședința…

- Proiectul prin care cetațenii ucraineni beneficiaza de gratuitate la concertele Filarmonicii Pitești și la proiecțiile Cinematografului „București”, in limita locurilor disponibile, in perioada urmatoare, a fost aprobat in ședința Consiliului Local Pitești din 28 aprilie 2022.Municipalitatea piteșteana…