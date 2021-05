Staționare de durată la ieșirea din România prin trei puncte de frontieră Staționare de durata la ieșirea din Romania prin trei puncte de frontiera Foto - Arhiva Camioanele care vor sa aasî din țara, șteapta foarte mult la ieșirea din țara prin trei puncte de frontiera din vestul țarii. La puntul de trecere de la Petea se așteapta 4 ore. La Nadlac camioanele staționeaza 140 de minute, peste 2 ore. Aplicația on-line, a Poliției de Frontiera arata ca și la Vama Borș 2, TIR-urile care vor sa ajunga în Ungaria trec granița dupa 70 de minute.

