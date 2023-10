Staţiile de metrou din Bucureşti devin accesibile persoanelor cu deficienţe de vedere Metrorex anunta, luni, ca a receptionat lucrarile de dotare a tuturor celor 63 de statii de metrou cu elemente de semnalistica si panouri de informare Braille dedicate persoanelor cu deficiente de vedere. Potrivit companiei, in cadrul proiectului ”Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere”, au fost instalate elemente din otel inoxidabil in zona acceselor, pasajelor, vestibulelor, scarilor fixe si a peroanelor, pentru a ghida persoanele cu deficiente de vedere. “Deplasarea persoanelor cu deficiente de vedere in conditii optime de siguranta in spatiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

