- Compania de Transport Public Cluj-Napoca va avea rute și la Aiton și Petreștii de Jos. Practic societatea CTP iși extinde aria de acoperire. Petreștii de Jos și Aiton, vor face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara – Asociația de Transport Public Cluj. Consilierii locali urmeaza sa aprobe…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informeaza publicul calator asupra faptului ca incepand cu data de 03.04.2023, statia Dorobantilor de pe strada Teodor Mihali va fi relocata cu 200 m spre Pod Marasti.

- Clujenii continua sa reclame faptul ca nu se ridica deșeurile la timp.”Oraș de 5 stele zi de zi cand ieși pe balcon sau vrei sa mergi in oraș in fața blocului vezi acest peisaj pe strada Teodor Mihali, din Maraști… Acum e bine ca inca e frig afara, dar vara suportam un miros in casa și vin muște și…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunța ca, in perioada 10.03.2023 - 20.03.2023, stația Fabrica de Bere va fi relocata cu aproximativ 60 m spre Calea Manaștur, in dreptul imobilului nr. 116, ca urmare a lucrarilor de modernizare a strazilor Calea Moților și Calea Manaștur.Aceste lucrari sunt…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. invita toti pensionarii și persoanele varstnice cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca la Centrele de vanzare carduri și la Automatele din statii pentru emiterea Abonamentelor pentru anul 2023, conform incadrarii in noile plafoane de venituri aprobate prin Hotararea…

- Minivacanța de Mica Unire! Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informeaza publicul calator cu privire la programul mijloacelor de transport public din perioada 21 – 24 Ianuarie 2023.In zilele de 21 și 23 Ianuarie 2023, transportul public de calatori se va desfasura intre orele 5:30 – 22:00,…

- Cu ocazia minivacanței de Mica Unire, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informeaza publicul calator cu privire la programul mijloacelor de transport public din perioada 21 – 24 Ianuarie 2023.

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunta suplimentarea cu incasatoare la Centrul de vanzare “Minerva” din cartierul Manaștur, pentru a deservi mai operativ beneficiarii abonamentelor contra-cost, cat și beneficiarii abonamentelor gratuite și cu reducere.Centrul de vanzare carduri ”Minerva”…