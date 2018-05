Statele Unite si sase tari din Golf, reunite in Centrul Impotriva Finantarii Terorismului (TFTC), au anuntat miercuri sanctiuni contra conducerii Hezbollahului libanez, printre care si liderul Hassan Nasrallah, pentru sustinerea terorismului, transmite AFP. Sanctiunile vizeaza in special membrii Consiliului Shura, forul decizional al miscarii siite libaneze create in 1982 la initiativa Gardienilor Revolutiei din Iran, precum si societati acuzate ca o finanteaza. "Vizand Consiliul Shura al Hezbollah, natiunile noastre resping colectiv falsa distinctie intre o asa-numita "aripa politica" si conspiratia…