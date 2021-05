Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt aproape de a aduce pandemia de Covid-19 sub control in timp ce oficialii din sistemul sanatații se concentreaza pe urmatoarea provocare, aceea de a vaccina cat mai mulți americani, a afirmat duminica Jeff Zients, consilier al Casei Albe, potrivit Reuters.

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Biden, a anunțat duminica ca Statele Unite vor trimite Indiei imediat componente pentru producerea de vaccinuri, precum si echipamente medicale, in condițiile in care țara este devastata de pandemia de COVID, transmite AFP, citata…

- Masurile "premature" de eliminare a restrictiilor in Statele Unite, in contextul prezentei mai multor versiuni de coronavirus, au provocat recenta intensificare a epidemiei in Statele Unite, a declarat duminica doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase…

- Data Safety Monitoring Board, un comitet independent care a monitorizat studiul clinic, și-a exprimat ingrijorarile cu privire la informații incomplete oferite de AstraZeneca. Carantina in București? Capitala a depașit rata de incidența de 6 la mie „Ceea ce ar fi putut construi o imagine completa…

- Copiii americani cu varsta sub 12 ani vor fi „foarte probabil” vaccinati la inceputul anului 2022, a declarat consilierului Casei Albe pe probleme COVID-19, cunoscutul imunolog Anthony Fauci.Avand in vedere progresul studiilor incepute de mai multe companii care dezvolta vaccinuri, Fauci spune ca cei…

- Datele sugereaza ca simptomele de Covid-19 pot sa fie resimtite de persoanele care au contractat boala pana la noua luni de la infectare, a declarat, miercuri, consilierul medical sef al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, relateaza CNBC . Cercetatorii Universitatii din Washington au constatat recent ca…

- Fauci: Virușii nu pot suferi mutații daca se oprește replicarea lorImunologul american Anthony Fauci avertizeaza ca soluția in pandemia de COVID-19 este doar vaccinarea, completa, singura care poate impiedica virusul sa se replice și deci sa raspandeasca noi versiuni prin mutații repetate.„Trebuie…