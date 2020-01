Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite trimit o delegatie in Irak pentru a discuta despre reconfigurarea parteneriatului strategic si despre intensificarea rolului NATO, nu despre retragerea trupelor, anunta Departamentul de Stat."America este o forta a binelui in Orientul Mijlociu. Prezenta noastra militara in Irak…

- „Dupa cum stiti, dupa atacul asupra ambasadei americane din Bagdad, Romania si-a exprimat ferm condamnarea sa fata de aceasta evolutie. De asemenea, si-a manifestat ingrijorarea profunda fata de evolutiile care au urmat acestui atac, respectiv masurilor cu caracter preventiv si de protectie pe care…

- Germania a inceput, marti, retragerea efectivelor militare din Irak, in contextul crizei dintre Statele Unite si Iran, informeaza publicatia Suddeutsche Zeitung, anunța MEDIAFAX.Prezenta militara germana in bazele din orasele Bagdad si Taji va fi "redusa temporar", se arata intr-o scrisoare…

- O reuniune de urgența a NATO a fost convocata de secretarul general Jens Stoltenberg , ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. In capitala Irakului a avut loc un nou atac care a vizat ambasada Americii. Reuniunea Alianței Nord Atlantice se va organiza la nivel de ambasadori și este programata…

- Papa Francisc a facut apel duminica la dialog si retinere la doua zile dupa uciderea unui important comandant militar iranian de catre Statele Unite, informeaza Agerpres, citand Reuters si AFP. In timpul rugaciunii Angelus de duminica de la Vatican, Suveranul Pontif nu a mentionat numele Iranului, insa…

- Iranul a dat asigurari sambata ca Statele Unite i-au cerut "sa se razbune proportional", dupa asasinarea intr-un raid american la Bagdad a puternicului general iranian Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. Elvetia, care reprezinta interesele…

- Prețurile petrolului explodeaza, dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un raid american la Bagdad. Cresc ingrijorarile privind un razboi in regiune Preturile petrolului au crescut vineri cu aproape 2 dolari pe baril, iar cotatiile aurului, yenului si obligatiunilor considerate sigure…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…