O puternica furtuna de iarna este asteptata sa loveasca in acest weekend regiuni extinse din Statele Unite, amenintand sa faca ravagii in perioada in care zeci de milioane de americani planuiesc sa calatoreasca pentru sezonul sarbatorilor de iarna, transmite AFP.

Circa 2.800 de locuinte au ramas miercuri fara curent electric in Insulele Shetland, in largul coastei nord-estice a Scotiei, in urma unor ninsori abundente, potrivit companiei locale de electricitate, informeaza AFP.

La 51 de ani dupa ce dadaca ei a rapit-o cand era bebelus, in Texas, o femeie din Statele Unite s-a reunit cu familia ei, pe care a gasit-o cu ajutorul unui test ADN si fara ajutorul fortelor de ordine sau al altor interventii externe, relateaza "The Guardian".

Coreea de Nord a tras o "racheta de un tip nedefinit" la cateva ore dupa ce Seulul a anuntat o continuare a exercitiilor militare aeriene comune cu Statele Unite "Furtuna atenta" ("Vigilant Storm"), estimeaza joi armata sud-coreeana, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Furtuna tropicala Martin a crescut in intensitate pana la nivel de uragan la vest de Insulele Azore, urmand sa isi schimbe traiectoria in directie nord-vestica in urmatoarele zile, a anuntat miercuri Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, transmite Reuters.

Furtuna tropicala Lisa a crescut in intensitate devenind uragan si urmeaza sa atinga zona de uscat in Belize in a doua parte a zilei de miercuri, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, transmite Reuters.

Furtuna tropicala Ian a crescut in intensitate si a devenit uragan de categoria 1 pe masura ce se apropie de vestul Cubei, a anuntat luni Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, potrivit AFP.