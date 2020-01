Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a aduce inapoi in tara cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters.Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta diplomati…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

- ​Stephane Dujarric, purtatorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, a contrazis joi afirmațiile Ministerului rus de Externe care a acuzat ca Națiunile Unite ignora faptul ca autoritațile americane amâna nepermis de mult acordarea de vize diplomaților ruși, informeaza…

- Ministerul rus de Externe l-a acuzat miercuri pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca ignora faptul ca Statele Unite ar amana foarte mult acordarea de vize oficialilor ruși care doresc sa participe la reuniuni ale Națiunilor Unite la New York, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit…

- SUA efectueaza un test de racheta balistica interzisa de Tratatul INF, Rusia, ”ingrijorata”Washingtonul s-a retras in august din Tratatul INF, semnat in 1987 cu Rusia, dupa ce au acuzat Moscova de incalcarea acestuia, ceea ce Kremlinul dezminte, potrivit Reuters. ”Ne alarmeaza.…

- China a anuntat vineri masuri de ”retorsiune” vizand diplomati americani prezenti pe teritoriul chinez, care este necesar sa anunte autoritatile inainte sa se intalneasca cu oficiali sau experti, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate…

- Presedintele american Donald Trump a cerut Japoniei sa îsi creasca de patru ori platile pentru trupele americane stationate pe teritoriul sau, relateaza publicatia Foreign Policy, care citeaza fosti si actuali oficiali americani ramasi sub protectia anonimatului, în contextul în care…

- Seful Statului Major a prezentat, in aceasta conferinta de presa detalii despre operatiunea efectuata in noaptea de sambata spre duminica in nord-vestul Siriei. Pe de alta parte, ministrii de Externe ai statelor membre ale coalitiei impotriva SI, condusa de Statele Unite, se intrunesc la 14…