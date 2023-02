Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta, Germania si Italia au condamnat vehement, marti, activitatile israeliene de colonizare in teritoriul palestinian Cisiordania, reafirmand necesitatea relansarii procesului de pace israelo-palestinian, cu obiectivul aplicarii solutiei coexistentei a doua state,…

Administratia Joe Biden a cerut Guvernului israelian sa suspende constructiile in colonii din Cisiordania, in schimbul unor masuri de coordonare in materie de securitate cu Autoritatea Palestiniana, afirma surse citate de site-ul Walla.co.il si de postul de televiziune I24News.

- Opozitia republicana de la Washington intentioneaza sa lanseze o ancheta asupra modului in care Administratia Joseph Biden a reactionat la cazul balonului din China depistat in spatiul aerian american, iar, conform unor surse, in ultimii ani au existat alte incidente similare, scrie Mediafax.…

Administrația Biden a cerut Israelului sa trimita Ucrainei sisteme de aparare antiaeriana MIM-23 Hawk, scoase din uz și trimise in depozite. Ministerul israelian al Apararii a raspuns solicitarii SUA cu un refuz, informeaza publicația americana Axios.

- Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul, Egiptul si Marocul au stabilit, in cadrul Forumului Negev, ca intensificarea cooperarii regionale ar putea conduce la relansarea negocierilor de pace israelo-palestiniene, desi Israelul nu considera ca acest grup trebuie sa asume direct acest rol,…

- Administratia Joseph Biden a lansat un amplu efort de oprire a abilitatii Iranului de a fabrica si furniza Rusiei drone militare pe care sa le utilizeze in Ucraina, apeland la sprijinul Israelului pentru blocarea activitatilor iraniene, informeaza cotidianul The New York Times, relateaza agenția…

Presedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut marti, in conversatia cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, ca relatiile Uniunii Europene cu Beijingul sa nu fie influentate de "parti terte", in contextul rivalitatii cu Statele Unite, anunța Mediafax.

Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), William Burns, a avertizat Turcia ca bombardamentele efectuate asupra grupurilor kurde din Siria pericliteaza trupele americane din aceasta tara, afirma oficiali de la Washington citati de site-ul Axios.com, anunța Mediafax.