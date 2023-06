Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ONU au adoptat luni primul tratat international de protejare a apelor internationale, un acord considerat capital in contracararea amenintarilor la adresa oceanului si sanatatii acestuia, vitala omenirii, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat luni ingrijorat de faptul ca Rusia va renunta din 17 iulie la acordul ce permite exportul in conditii de siguranta a cerealelor si ingrasamintelor din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, relateaza Reuters. Moscova a amenintat ca va renunta…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- UE suspendase in mai 2022, pentru un an, taxele vamale la toate produsele importate din Ucraina si se organizase pentru a-i permite sa-si exporte stocurile de cereale dupa inchiderea rutelor prin Marea Neagra, ca urmare a invaziei Rusiei in februarie 2022, informeaza France Presse preluat de Agerpres.Statele…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni in cursul unei intalniri prezidate de ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, ca invadarea Ucrainei de catre Rusia "provoaca suferința și devastare masiva acelei țari și poporului sau" și alimenteaza "dislocarea economica globala…

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat miercuri, 19 aprilie, motivul pentru care Romania nu poate adopta masura suspendarii importurilor de cereale din Ucraina, la fel ca Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria, in conditiile in care fermierii romani sunt afectați de cerealele ieftine din țara condusa de…

- Statele Unite au considerat ca secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a fost prea intelegator cu interesele Rusiei atunci cand a renegociat acordul privind cerealele din Marea Neagra, potrivit unor documente care provin din scurgerea de informatii de la Pentagon si care sugereaza ca Washingtonul…

- Omenirea "vampirica" a "rupt ciclul apei", punand in pericol miliarde de oameni de pe intreg globul, a avertizat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la deschiderea conferintei ONU privind apa, un eveniment inedit organizat dupa o pauza de aproape o jumatate de secol, relateaza AFP."Am…