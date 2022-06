Stiri pe aceeasi tema

- Eurogrupul a aprobat, joi, o recomandare adresata Consiliului UE de catre statele membre din zona euro, potrivit unui comunicat de presa. Ministrii au fost de acord cu evaluarea pozitiva a Comisiei Europene si a Bancii Centrale Europene cu privire la indeplinirea de catre Croatia a criteriilor de convergenta.…

- Eurogrupul a aprobat, joi, o recomandare adresata Consiliului UE de catre statele membre din zona euro, potrivit unui comunicat de presa. Ministrii au fost de acord cu evaluarea pozitiva a Comisiei Europene si a Bancii Centrale Europene cu privire la indeplinirea de catre Croatia a criteriilor de…

- In faza acuta a pandemiei de coronavirus, Comisia Europeana și statele prin guvernele UE au convenit sa cumpere volume uriașe de vaccinuri, in principal de la Pfizer și partenerul sau BioNTech, pe fondul temerilor legate de aprovizionarea insuficienta. Acum, statele din estul Europei au trimis o scrisoare…

- Parlamentul European si statele membre ale Uniunii Europene au convenit luni sa prelungeasca cu un an, pana la 30 iunie 2023, regulamentul privind certificatul digital COVID-19 al UE pentru calatoriile in interiorul Uniunii, chiar daca numeroase state membre UE au incetat sa ceara certificatul santar…

- Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) si Parlamentului European (PE) au ajuns marti la un acord asupra unor reguli comune in vederea garantarii in fiecare tara a unui salariu minim care „sa asigure un nivel de trai decent”, care nu este necesar sa fie identic in toata Uniunea, in…

- Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat oficial vineri, 3 mai, al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care include și un embargo progresiv asupra importului de petrol rusesc, ca raspuns la invadarea Ucrainei, relateaza CNN.Noul pachet vizeaza, printre altele, reducerea importurile de…

- Parchetul din Zagreb a anuntat miercuri ca in urma unei examinari balistice a fragmentelor metalice ale dronei militare care s-a prabusit in capitala Croatiei in urma cu doua saptamani, s-ar fi observat faptul ca aparatul avea o bomba, dar nu s-a putut ajunge la o concluzie definitiva cu privire la…