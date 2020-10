Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua zi consecutiv, Germania a raportat un nou bilanț zilnic record de cazuri de coronavirus, potrivit cifrelor oficiale de astazi. Numarul infecțiilor confirmate cu Sars-Cov-2 din Germania a crescut cu 7.334, pana la 348.557, arata statisticile furnizate de Institutul Robert Koch, potrivit…

- ''Numarul de cazuri zilnice creste, spitalizarile, de asemenea. COVID-19 este de acum cea de-a cincea cauza de deces, iar pragul de 1.000 de decese zilnice a fost atins'', a afirmat directorul biroului regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, cu prilejul unei conferinte de presa online. ''Daca…

- Numarul infectarilor se menține pe un trend ascendent la Cluj, unde a fost inregistrat un nou record de imbolnaviri in 24 de ore. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Germania a trecut de pragul de 5.000 de noi cazuri COVID in 24 de ore, nivel nemaiatins din aprilie. Iar vecinii bulgari au inregistrat 785 de infectari intr-o singura zi, un record absolut. Și Polonia a depașit 6500 de cazuri, pentru prima data de la izbucnirea pandemiei.

- Polonia a anunțat, sambata, un nou record zilnic al infectarilor cu noul coronavirus, respectiv 5.300 de cazuri noi, scrie Reuters, citata de Hotnews.ro.Anunțul a fost facut de catre ministerul Sanatații din guvernul de la Varșovia, care a precizat ca autoritațile poloneze au decis sa instituie, incepand…

- S-au inregistrat 1.767 de noi imbolnaviri, in conditiile in care au fost efectuate peste 24 de mii 700 de teste. Cele mai multe cazuri de COVID-19 au fost inregistrate tot in capitala peste 300. Cu o rata de infectare de 1,36 la mia de locuitori in ultimele 14 zile Bucureștiul, se afla pe locul al […]…

- Mai mult de 12.000 de noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate vineri in Spania, potrivit ultimului bilant publicat de Ministerul Sanatatii, cifra care constituie un record in aeasta tara de la inceputul pandemiei, potrivit AFP.Spania a fost saptamana aceasta prima tara din Europa occidentala…

- Deși infectarile la nivel național cu Covid-19 ating, zilnic, cifre mai mult decat ingrijoratoare, Salajul ramane pe un loc mai bun, daca se poate spune astfel, in lista județelor, respectiv penultimul loc pe țara la numarul zilnic de infectari și la numarul total de cazuri de Covid-19 de pana acum.…