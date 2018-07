Succesul poate face ca viața obișnuita pe care o duceai pana atunci sa ți se para de nesuportat, iar ispitele care-ți apar in cale sunt irezistibile. Johnny Depp S-a casatorit cu Lori Allison in 1983, adica doar cu un an inainte sa apara filmul A Nightmare on Elm Street, care l-a lansat pe firmament. Succesul lui fulminant a zdruncinat din temelii mariajul. Pelicula a rulat in 1984, iar in 1985 starul ei era deja divorțat.