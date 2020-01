Startup-ul romanesc TypingDNA obtine o finantare de 7 milioane de dolari de la mai multe fonduri. Google, printre investitori

Stiri pe aceeasi tema

- TypingDNA Romanian cybersecurity start-up received a total investment worth 7 million USD in a new Series A round, led by Gradient Ventures, Google's AI investment fund, with the participation of GapMinder Ventures and Techstars Ventures, alongside other investors from previous rounds, according…

- Startup-ul romanesc de cybersecurity TypingDNA a primit o investitie totala de 7 milioane de dolari intr-o noua runda de tip Serie A, condusa de Gradient Ventures, fondul de investitii specializat in AI (Inteligenta Artificiala) al lui Google, precum si cu participarea GapMinder Ventures si Techstars…

- Doi tineri romani au crezut in tehnologia viitorului. Lor li s-au alaturat alti investitori cu viziune care au fost dispusi sa „parieze” milioane de dolari pe ideea romanilor. Iata cum s-a nascut o idee inovativa de afaceri si cum a primit finantare din SUA. Firma infiintata in Romania dezvolta o tehnologie…

- Acesta a luat imprumutul si, cu banii aia, a produs 3 miliarde de dolari, pe care i-a tocat cu o chinezoaica pe la Londra. De imprumutul de la noi a uitat, i l-a pasat celui mai longeviv dictator post-sovietic, care nici macar nu l-a luat in serios. Adica, banii nostri au ajuns sa-l faca miliardar pe…

- Statele Unite ale Americii vor oferi Republicii Moldova doua granturi in valoare totala de circa 12 milioane de dolari, in cadrul a doua acorduri semnate anterior de cele doua state. Potrivit vicepremierului Serghei Puscuta, banii vor fi oferiti sub forma de asistenta tehnica.

- Potrivit The Korea Herald , viitorul Samsung Galaxy Fold 2, va avea un preț semnificativ redus, datorat mai multor factori, cel mai important fiind apanajul noului design. Astfel, pe surse este indicat faptul ca noul Fold vine cu un design tip clapeta, asemanator cu cel deținut de modelul Motorola…

- Mirel Radoi a vorbit despre scandalul dintre CSA și FCSB și spune ca, pentru el, Steaua adevarata e cea din Liga 1, condusa de nașul sau Gigi Becali. „Pentru mine lucrurile sunt simple. Steaua e cea din Liga 1. Justiția din Romania s-a pronunțat și a spus ca sunt doua Steaua. Cea din Liga 4, CSA, și…

- Google și-a anunțat planurile de a investi 150 de milioane de dolari in proiecte de energie regenerabila, cautand sa utilizeze finanțarea pentru a aduce inițiative ecologice in țarile in care sunt fabricate produsele sale. Anunțul vine la mai puțin de o luna dupa ce fondatorul și CEO Amazon, Jeff Bezos,…