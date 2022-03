”Startup-ul romanesc Frisbo, platforma de e-fulfillment cu cea mai mare prezenta in Europa, care preia depozitarea, ambalarea si livrarea comenzilor online, anunta extinderea operatiunilor in Marea Britanie, Spania, Italia si Austria, in primele luni ale acestui an, facilitand astfel logistica magazinelor online din Europa care doresc sa vanda pe aceste piete. Pentru anul in curs, Frisbo vizeaza extinderea operatiunilor in Benelux, Estonia, Lituania si Finlanda si estimeaza o dublare a cifrei de afaceri”, anunta compania. In prezent, cele 25 de depozite operate de Frisbo se afla in tari precum:…