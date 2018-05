Start-Up Nation 2018 va avea un buget de 2 miliarde de lei - cate firme pot fi finantate

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru programul Start-Up Nation va fi in acest an de 2 miliarde de lei, suficient pentru a finanta 10.000 de proiecte, a declarat, pentru Agerpres, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget de 2 miliarde de lei, suficient pentru a finanta 10.000 de proiecte, si va incepe dupa ce vor fi efectuate majoritatea platilor aferente editiei de anul trecut a declarat Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si...

- Programul Start Up Nation din acest an va avea un buget de 2 miliarde de lei, suficient pentru a finanta 10.000 de proiecte, si va incepe dupa ce vor fi efectuate majoritatea platilor aferente editiei de anul trecut, a declarat, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.Din…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, ieri, la Constanta ca peste 300 de proiecte au fost depuse in judet in cadrul programului Start Up Nation, iar 55 dintre acestea sunt in plata, mentionand ca ultima zi pentru depunerea cererii de plata pentru acest…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, sambata, la Constanta ca peste 300 de proiecte au fost depuse in judet in cadrul programului Start-Up Nation, iar 55 dintre acestea sunt in plata, mentionand ca ultima zi pentru depunerea cererii de plata pentru…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca isi doreste de la programul Start Up Nation 2018 sa fie mai simplu pentru cei care aplica, bancile sa judece la fel, iar toate aspectele sa fie tratate transparent si egal oriunde in tara. …

- "Dati-mi voie sa incheiem mai intai consultarile si dezbaterile. Nu ar fi onest fata de ceilalti cu care nu am apucat inca sa discutam sa ne antepronuntam si sa lansam o data. Maine (sambata -n.r.), vom fi la Constanta deja gata si cu graficul de timp, pentru ca eu am cerut ca lansarea programului…

- Programul 'Prima casa' va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la forumul 'Piata imobiliara: tendinte si obiective pentru 2018'. 'Cred…