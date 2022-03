Stiri pe aceeasi tema

- 300 de locuri au fost scoase la concurs pentru admiterea in Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești (județul Prahova). Dintre acestea, 275 de locuri sunt destinate pentru subofițeri de pompieri și protecție civila și 25 de locuri de maiștri militari auto. Persoanele…

- 20 de absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești, promoția mai 2021 – februarie 2022 și-au inceput de astazi cariera de salvatori in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau. Articolul Forțe proaspete…