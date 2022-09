Start nedorit în Divizia A, Seria C! „U“ Craiova a pierdut neaşteptat cu Tg. Jiu Handbalistii de la Universitatea Craiova au debutat cum nu se putea mai rau, duminica, in noul sezon al Diviziei A, seria C. Formatia pregatita de antrenorii Costin Dumitrescu si Catalin Popescu a cedat neasteptat pe teren propriu, scor 24-25, in fata formatiei Tg. Jiu. Gorjenii au trecut la conducerea meciului dupa prima jumatate a primei reprize si nu au mai cedat initiativa pana la final. In partea a doua a jocului, gazdele au incercat sa reintre in meci, s-au apropiat la un gol de adversari, dar, in cele din urma, au cedat la limita. Universitatea Craiova: Gheorghița, Bureța – Luntraru 8,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Sungorkin, redactor-șef și director general al cotidianului rusesc Komsomolskaia Pravda, a murit la varsta de 69 de ani, in urma unui accident vascular cerebral, a anunțat, miercuri, presa rusa. Moartea lui Vladimir Sungorkin, directorul general al generalului rus Komsomolskaia Pravda, in urma…

- Apple a anunțat seria Watch Series 8, o noua iterație care include un nou senzor de temperatura, despre care Apple spune ca iși duce angajamentul fața de sanatatea femeilor mai departe. Seria 8 a Apple Watch include, de asemneea, doi noi senzori de mișcare pentru a detecta daca ați fost intr-un accident…

- Inceputul de toamna se anunta incendiar, la malul marii In perioada 2 ndash; 4 septembrie, parcarea din dreptul Plajei Modern se transforma intr un imens ring de dans, iar tonul distractiei va fi dat pe ritmurile muzicii traditionale romanesti. Astfel, constantenii, dar si turistii aflati in vacanta…

- Liga 3, in prima etapa: CS Ocna Mureș – Corvinul, Metalurgistul Cugir – Unirea Ungheni, CSU Alba Iulia – Viitorul Cluj și Sanatatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia Cele 4 conjudețene care vor achiva in Seria 9 din Liga 3 in ediția 2022/2023 și-au aflat programul primei runde in sezonul care va debuta in…

- In luna martie a acestui an, Porsche a anunțat un parteneriat cu Pixar pentru construirea unui 911 cu totul și cu totul special. Este vorba despre o mașina unicat, inspirata de personajul Sally Carrera din seria "Cars". Exemplarul cu pricina a fost acum finalizat și va fi prezentat in cadrul Monterey…

- Qualcomm a confirmat in ultima saptamana ca seria de telefoane flagship Samsung Galaxy S23 va include doar procesoare Qualcomm Snapdragon. Asta inseamna ca nu vom avea si variante Exynos, iar pentru o clipa a aparut si zvonul ca Samsung va casa seria Exynos. Compania a clarificat planurile sale, asa…

- Duminica 17 iulie, intre orele 12 și 23 va avea loc primul eveniment desfașurat sub sigla District Sonor, care va include concerte cu formațiile Cargo și Burning Table. Evenimentul va avea loc la Șura, in Timișoara, și este „kid friendly”, accesul celor pana in 14 ani fiind gratuit cu condiția sa fie…

- 8 milioane de pixeli cu iluminare proprie ai panoului OLED combinați cu tehnologiile proprietare de ultima generație de la Sony Sony a anunțat prețurile și disponibilitatea in Europa, dar și in Romania, pentru doua noi serii de televizoare lansate anul acesta: BRAVIA XR A90K din seria MASTER și BRAVIA…