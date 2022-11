Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a reușit ca in exercițiile financiare 2007-2013 și 2014-2020 sa atraga suma de aproximativ 1 Miliard de euro, finanțare europeana, prin intermediul proiectelor de dezvoltare a județului Cluj, deja implementate sau aflate in derulare. Consiliul Județean Cluj este, astfel, instituția…

- Lucrarile desfașurate de Consiliul Județean Cluj in vederea finalizarii, cu fonduri europene, a modernizarii și reabilitarii drumului județean 107M Luna de Sus – Baișoara – Iara – Surduc – Buru – limita cu județul Alba, in lungime de 42 de kilometri, avanseaza in ritm rapid.

- La Galati se contruiește prima cresa dupa Revoluție. O cladire dezafectata din centrul orasului, aflata in ruina de ani de zile, va fi reabilitata de la zero, cu fonduri europene. Primaria Galați a anunțat luni, 17 octombrie, ca au inceput lucrarile la creșa, iar operațiunea va dura un an. Investiția…

S-a semnat contractul de finanțare din fonduri europene pentru construirea de la zero a unui muzeu de istorie in comuna Florești. Primarul Pivariu: "Este cea mai mare investiție turistica și culturala din Romania"

- Consiliul Județean Cluj a aprobat trei noi proiecte care vizeaza dotarea Ambulatoriilor unor spitale din subordinea forului administrativ județean cu echipamente și aparaturi medicale de ultima generație.

- Consiliul Județean Cluj va dezbate in cadrul ședinței ordinare care va avea loc joi, 29 septembrie 2022, proiectul de hotarare privind realizarea unui parteneriat cu Primaria Dej, pentru construirea centurii orașului.Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat ca instituția pe care…

- Un drum județean care traverseaza 11 localitați din Gorj va fi reabilitat cu fonduri europene. Acesta este DJ 662, cu originea in DN 66, ce strabate localitațile Capu Dealului-Gilort-Parau-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, pana in DN 6B. Au fost alocate sumele…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare a drumului județean 109C Țaga – Sucutard, derulate de Consiliul Județean Cluj ca parte a proiectului european „Drumul Bistriței”, se apropie de finalizare.