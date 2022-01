Primele meciuri din sezonul 2022 in circuitul WTA vor avea loc, in noaptea de sambata spre duminica, la turneul de la Adelaide, Australia, singura reprezentanta a Romaniei fiind Irina Fetecau, pe tabloul de calificare. Competiția WTA 500 de la Adelaide are pe afiș primele doua jucatoare ale lumii, Ashleigh Barty și Arina Sabalenka, dar și alte nume importante, […] The post Start de sezon in circuitul WTA. Cine e prima jucatoare din Romania care va intra pe teren in 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .